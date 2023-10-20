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Шольц пообещал Зеленскому продолжить оказывать Украине военную помощь

Кабмин ФРГ: Шольц заверил Зеленского в продолжении военной поддержки Украины

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Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил украинского президента Владимира Зеленского в намерении и дальше оказывать стране военную помощь. Об этом председатель немецкого кабинета министров сказал в ходе телефонного разговора с главой Украины, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.

В ходе брифинга с журналистами он отметил, что Шольц и Зеленский обменялись мнениями о текущей ситуации в зоне конфликта. Также политики обсудили политическую и гуманитарную обстановку на Украине.

При этом, по словам Хебештрайта, украинский лидер поблагодарил немецкого канцлера за военную поддержку. В частности, глава государства указал на важность усиления украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) в преддверии зимы.

«Он [Шольц] заверил, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине, в том числе в военной сфере, в тесной координации с европейскими и международными партнерами», — уточнил представитель кабмина Германии.

Также он добавил, что Шольц и Зеленский договорились поддерживать тесный контакт ради мирного урегулирования украинского кризиса.

Ранее посол ФРГ на Украине Мартин Егер сообщил, что немецкие власти пока не планируют поставлять крылатые ракеты Taurus в зону конфликта.

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