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В МИД России отреагировали на поставки Киеву ракет ATACMS

МИД: тайные поставки Украине ракет ATACMS говорят о стремлении США к эскалации

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Defense Ministry/Global Look Press

Секретные поставки Киеву баллистических ракет класса «земля-земля» ATACMS свидетельствует о стремлении Соединенных Штатов к эскалации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексея Зайцева.

«Недавно США в тайне поставили на Украину ракеты дальнего действия ATACMS», — сказал представитель российского Министерства иностранных дел на брифинге.

Согласно информации Зайцева, руководство Украины уже подтвердило получение этих оборонных поставок и поблагодарило американскую администрацию за военную поддержку.

«Передавая подобное оружие в руки украинских нацистов, Вашингтон продемонстрировал <...> стремление к <...> эскалации конфликта», — подытожил сотрудник внешнеполитического ведомства.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого в Пентагоне заявили, что тактические ракеты ATACMS были переданы Киеву для использования на территории суверенной Украины.

Ранее Россия нашла способ бороться с ракетами ATACMS.

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