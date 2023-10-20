В МИД России отреагировали на поставки Киеву ракет ATACMS

Секретные поставки Киеву баллистических ракет класса «земля-земля» ATACMS свидетельствует о стремлении Соединенных Штатов к эскалации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексея Зайцева.

«Недавно США в тайне поставили на Украину ракеты дальнего действия ATACMS», — сказал представитель российского Министерства иностранных дел на брифинге.

Согласно информации Зайцева, руководство Украины уже подтвердило получение этих оборонных поставок и поблагодарило американскую администрацию за военную поддержку.

«Передавая подобное оружие в руки украинских нацистов, Вашингтон продемонстрировал <...> стремление к <...> эскалации конфликта», — подытожил сотрудник внешнеполитического ведомства.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого в Пентагоне заявили, что тактические ракеты ATACMS были переданы Киеву для использования на территории суверенной Украины.

Ранее Россия нашла способ бороться с ракетами ATACMS.