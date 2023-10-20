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Верховную раду Украины сравнили с немецким рейхстагом

Бизнесмен Малофеев сравнил Верховную раду Украины с немецким рейхстагом

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РИА «Новости»

Депутаты Верховной рады Украины давно переплюнули нацистский рейхстаг. Об этом заявил учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев, комментируя принятый в первом чтении законопроект о запрете Украинской православной церкви (УПЦ). Он напомнил, что каноническая УПЦ является единственной православной религиозной организацией в стране.

«Верховная рада Украины уже давно напоминает рейхстаг нацистской Германии во главе с Германом Герингом, «принимавший» любые людоедские «законы». Но даже гитлеровцы не решились запретить религию большинства — лютеранство и католицизм. Депутаты Верховной рады, приняв в первом чтении «законопроект» о запрете канонической церкви, их переплюнули», — сказал Малофеев.

Он подчеркнул, что цель специальной военной операции, как раз заключается в освобождении православной земли и ее людей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он предлагает внести изменения в законодательство, для предотвращения деятельности на Украине религиозных организаций, которые управляются из другого государства.

В УПЦ при этом заявили, что принятый в первом чтении законопроект не соответствует Европейской конвенции по правам человека и конституции страны.

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