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Политолог оценил последствия нового штурма Капитолия

Политолог Синельников-Оришак: участников штурма Капитолия будут наказывать

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Amanda Andrade-Rhoades/AP

Политолог Михаил Синельников-Оришак в эфире Tsargrad.tv прокомментировал недавнюю акцию протеста против боевых действий в секторе Газа, в ходе которой участники ворвались в здание Конгресса США. Эксперт обратил внимание, что протестующие зашли не в сам Капитолий, а в одно из офисных зданий, построенное в начале XX века. По его словам, это скорее предбанник Капитолия.

«Ворваться в Капитолий при всем желании не так уж и сложно. Это здание является символом представительской власти, представляет народ, поэтому оно никак не может быть крепостью, цитаделью», — отметил политолог.

При этом он подчеркнул, что власти США учитывают опыт событий 6 января 2021 года, и подобные проступки будут караться. За это, по его словам, уже дают достаточно большие сроки.

Акция протеста, организованная движениями «Если не сейчас» и «Еврейский голос за мир», была согласована и проходила вечером 18 октября в районе Капитолийского холма в Вашингтоне. Однако позже протестующие двинулись в сторону здания Кэннона (одно из офисных зданий Конгресса США). Люди призывали к прекращению огня на Ближнем Востоке и требовали остановить «чистки» палестинцев правительством Израиля. Когда они заняли ротонду здания, полиция приступила к задержаниям. Сообщается о 500 задержанных.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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