Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на уступки и согласиться на четыре условия, чтобы прекратить военные действия в своей стране. Такое мнение выразило французское издание Front Populaire.

По мнению автора статьи, возникший конфликт нельзя разрешить простой заморозкой, потребуются комплексные переговоры. Чтобы обеспечить мир на Украине, Зеленскому придется признать потерю территорий, отказаться от целей вступить в Евросоюз и НАТО, закрепить в конституции использование русского языка наравне с украинским, а также «пройти через ограниченную форму демилитаризации», добавил он.

Последнее, как говорится в публикации, Киев может компенсировать неким договором о взаимной обороне между Украиной с одной стороны и Польшей, Францией и Германией — с другой.

Альтернативой компромиссу издание считает только бесконечное продолжение конфликта. Автор полагает, что правящим элитам Европы следует осознать это как можно скорее.

Ранее Зеленский поблагодарил по телефону Байдена за поставку ракет ATACMS.