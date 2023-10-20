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В США сочли неуместным расследование удара по больнице в Газе

Госдеп США счел неуместным международное расследование удара по больнице в Газе

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Abed Khaled/AP

США не считают уместным проведение международного расследования удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер во время брифинга с журналистами.

«Израиль уже предоставил достаточно существенных свидетельств», — сказал он.

Миллер также добавил, что американские власти проводят свою оценку произошедшего.

20 октября официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявлял, что министерство обороны США не намерено полагаться на информацию из СМИ при проведении «оценки» причин попадания ракеты в больницу в секторе Газе. Однако он отметил, что в будущем они готовы поделиться своими данными по этому инциденту, если таковые будут иметься.

До этого в интервью телеканалу ZDF глава министерства обороны Германии Борис Писториус говорил, что удар по больнице в секторе Газа не имеет тактического смысла для Израиля, поэтому вина, вероятно, лежит на том, кто ошибочно направил ракету по мирному объекту.

Накануне специальные докладчики ООН сообщали, что Израиль продолжает кампанию, которая приводит к преступлениям против человечности в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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