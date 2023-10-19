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Лукашенко снял с должности послов Белоруссии на Украине и в Эстонии

Лукашенко освободил от должности послов Белоруссии на Украине и в Эстонии

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MFA Russia/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности послов республики на Украине и в Эстонии, передает пресс-служба глава государства.

Как сообщается, белорусский лидер снял с должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии на Украине Игоря Сокола. Также Лукашенко освободил от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Эстонии Вячеслава Качанова.

До этого Лукашенко заявил, что если на Украине состоятся президентские выборы, то победу на них одержит не нынешний президент Украины Владимир Зеленский, а кто-то из военных.

В качестве примера того, кто может победить на выборах украинского президента, он привел руководителя Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

Лукашенко подчеркнул, что президентом станет кто-то из военных, но не Зеленский.

Ранее Лукашенко заявил, что Литва и Польша «пакостями» против Белоруссии «выстрелили себе в ногу».

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