В США сочли маловероятным освобождение всех израильских пленных

Правительство США считает крайне низкой вероятность спасения всех израильских граждан, которые находятся в заложниках у палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил журнал Newsweek, сославшись на источник.

Таким образом собеседник агентства прокомментировал меры, которые администрация американского президента Джо Байдена принимает для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. При этом он указал, что представителям властей и населению стоит готовиться к худшему развитию событий.

«Есть мрачное осознание того, что вероятность спасения всех заложников чрезвычайно низка», — подчеркнул источник.

16 октября представитель боевого крыла движения ХАМАС — группировки «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» — Абу Убайда сообщил, что в руках его товарищей находятся от 200 до 250 заложников. При этом в плену непосредственно у его группировки находятся 200 человек из указанного числа заложников.

19 октября агентство Reuters рассказало о подготовке израильской армией такой операции против палестинского движения ХАМАС, которая по своей свирепости не будет иметь себе равных. Согласно полученной информации, военные намерены разрушить инфраструктуру сектора Газа и взорвать сеть подземных туннелей на данной территории.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении одного из руководителей ХАМАС в секторе Газа.