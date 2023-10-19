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Президент Израиля осудил риторику Би-би-си по отношению к ХАМАС

Президент Израиля раскритиковал отказ Би-би-си называть ХАМАС террористами

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Global Look Press

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что нежелание британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си называть палестинское движение ХАМАС террористической организацией является искажением фактов. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, передает РИА Новости.

«Мы имеем дело с одной из самых худших террористических организаций в мире… Что им еще надо увидеть, чтобы понять, что это жестокая террористическая организация?», — сказал Герцог, добавив, что нужно выступить против позиции компании и исправить ситуацию.

В ответ на это британский премьер заявил, что необходимо называть вещи своими именами, и отметил, что атаки ХАМАС являются «варварским актом терроризма, совершенным злой террористической организацией».

Ранее Би-би-си столкнулась с критикой из-за отказа называть ХАМАС террористами, в том числе ее осудил министр обороны Великобритании Грант Шэппс, который назвал позицию компании «ситуацией на грани позора».

14 октября сообщалось, что главный офис Би-би-си в Лондоне облили красной краской из-за того, что она отказалась называть ХАМАС террористами.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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