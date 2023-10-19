Санду поблагодарила Зеленского за отказ от молдавского языка на Украине

Президент Молдавии Майя Санду поблагодарила главу Украины Владимира Зеленского за признание молдавского языка румынским, после того, как власти Украины заявили об отказе от использования термина «молдавский язык». Об этом она написала на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Я приветствую совместное заявление президента Украины Владимира Зеленского и премьера Румынии Марчела Чолаку, которые признали румынский язык официальным языком румыноязычного меньшинства в Украине», — написала Санду.

Она отметила, что это «важный шаг, усиливающий единство наших стран».

Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что власти Украины теперь будут официально считать молдавский язык румынским.

По словам Чолаку, такое решение было принято на совместном заседании правительств Румынии и Украины.

«Отныне будет признаваться только румынский язык как единственный официальный», — сказал он.

До этого Чолаку заявил, что молдавского языка никогда не существовало, поскольку он, по его словам, якобы был изобретен Россией для жителей Бессарабии.

Ранее в МИД России отреагировали на отказ Кишинева от молдавского языка.