Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Санду поблагодарила Зеленского за отказ от молдавского языка на Украине

Президент Молдавии Санду поблагодарила Зеленского за отказ от молдавского языка

close
100%
Reuters

Президент Молдавии Майя Санду поблагодарила главу Украины Владимира Зеленского за признание молдавского языка румынским, после того, как власти Украины заявили об отказе от использования термина «молдавский язык». Об этом она написала на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Я приветствую совместное заявление президента Украины Владимира Зеленского и премьера Румынии Марчела Чолаку, которые признали румынский язык официальным языком румыноязычного меньшинства в Украине», — написала Санду.

Она отметила, что это «важный шаг, усиливающий единство наших стран».

Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что власти Украины теперь будут официально считать молдавский язык румынским.

По словам Чолаку, такое решение было принято на совместном заседании правительств Румынии и Украины.

«Отныне будет признаваться только румынский язык как единственный официальный», — сказал он.

До этого Чолаку заявил, что молдавского языка никогда не существовало, поскольку он, по его словам, якобы был изобретен Россией для жителей Бессарабии.

Ранее в МИД России отреагировали на отказ Кишинева от молдавского языка.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий