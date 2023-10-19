США предоставят Украине $700 млн на модернизацию логистической инфраструктуры

США предоставят Украине $700 млн на обновление пунктов пропуска через границу, портов и железных дорог страны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, это один из результатов первого визита в республику спецпредставителя США по восстановлению Украины Пенни Притцкер.

Гетманцев отметил, что в условиях ограниченных возможностей транспортировки украинского товара по Черному морю улучшение логистической инфраструктуры на суше, расширение пропускной способности портов Дуная приобретают особо важное значение. Кроме того, это приведет к созданию новых рабочих мест.

В частности, будет увеличен пункт пропуска «Рени» для прохода большего количество транспортных средств, будут открыты еще четыре пункта пропуска на границе с Польшей и т.д.

Также идут переговоры с Европейской комиссией по созданию на границе Украины и ЕС совместные пункты пропуска. Это поможет сэкономить не только время, затрачиваемое на пересечение госграницы, но и денег, добавил Гетманцев.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киева.