Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский дипломат оценил текущий международный курс Австралии

Посол Павловский: нынешний курс Австралии провоцирует конфликты

close
100%
Посольство РФ в Австралии

Посол Российской Федерации в Канберре Алексей Павловский заявил, что альянс с Вашингтоном — «священная корова» для Австралии, нынешний курс которой, направленный на милитаризацию, подрывает безопасность в регионе и провоцирует конфликты. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, международный курс Австралии «фундаментально неавтономен и в своих критических точках накрепко привязан к интересам США».

Дипломат считает, что наращивание и модернизация в Австралии вооруженных сил отвечает интересам местных оборонных компаний.

До этого посол РФ в США Анатолий Антонов заявил о недопустимости выпадов Вашингтона против политического руководства России.

Антонов призвал американские власти сосредоточить «весь пыл своих эмоций» на глобальных мировых проблемах, таких как поддержание стратегической стабильности, укрепление режима нераспространения оружия массового поражения, выстраивание новой архитектуры международной безопасности, борьба с терроризмом, изменение климата.

Ранее МИД КНР назвал задачу БРИКС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий