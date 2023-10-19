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Страны G7 обсудят запрет на импорт российских алмазов

Reuters: 19 октября G7 обсудит запрет на импорт российских алмазов с 2024 года

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Depositphotos

Представители стран «Большой семерки» (G7) 19 октября обсудят альтернативные варианты введения запрета на импорт российских алмазов с 2024 года. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что в рамках встречи на техническом уровне страны рассмотрят предложения со стороны Бельгии, Индии, Франции и Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC). Источники агентства подчеркивает, что для введения данного запрета до 1 января 2024 года необходимо уточнить все детали будущих ограничений уже в ноябре 2023 года.

Источники подчеркивает, что введение запрета на импорт российских алмазов буксует из-за того, что он не является прямым и будет касаться только российских алмазов, поступающих в страны G7 из-за пределов России.

До этого стало известно, что Бельгия не будет вводить запрет на импорт российских алмазов как минимум до 2024 года.

По словам премьер-министра страны Александра Де Кроо, запрет будет введен только после того, как заработает согласованный странами G7 механизм отслеживания происхождения алмазов. Он должен заработать с 1 января 2024 года. Де Кроо считает, что запрет не должен быть преждевременным.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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