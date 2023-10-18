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Постпред КНР прокомментировал непринятие Совбеза ООН поправок РФ к резолюции Бразилии

Постпред КНР: Китай разочарован непринятием поправок России к резолюции Бразилии

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Thomas Peter/Reuters

Постоянный представитель КНР при Организации Объединенных Наций прокомментировал непринятие Советом Безопасности Б ООН российских поправок к проекту резолюции Бразилии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам постпреда, Китай был согласен с поправками РФ.

«Очень разочарованы тем, что российские поправки также не были приняты», — сказал Чжан Цзюнь.

До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что применение США права вето на бразильский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту является примером двойных стандартов Вашингтона.

18 октября Соединенные Штаты наложили вето на бразильский текст ближневосточной резолюции в Совбезе ООН, единственными проголосовав против этого проекта. Россия и Лондон воздержались от голосования, остальные 12 членов органа проголосовали «за». Резолюция может быть принята, если за нее проголосуют как минимум 9 из 15 членов Совбеза ООН и ни одно государство не наложит вето.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.

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