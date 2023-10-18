В Минцифры появился новый заместитель министра

Глава департамента инфраструктурных проектов Дмитрий Угнивенко назначен новым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, сообщает РИА Новости.

«Назначить Угнивенко Дмитрия Константиновича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — указано в распоряжении правительства России.

До назначения Угнивенко с 2021 года возглавлял департамент инфраструктурных проектов, курируя развитие нескольких важных проектов. Среди них — подключение к интернету социально значимых объектов, обеспечение Wi-Fi в школах и программа «Устранение цифрового неравенства».

Угнивенко занял должность Дмитрия Кима, который покинул пост замглавы ведомства по семейным обстоятельствам.

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