На Украине обсуждается отстранение премьер-министра Шмыгаля

В кулуарах парламента Украины обсуждается отстранение действующего премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко в своем Telegram-канале.

«В кулуарах Верховной Рады заговорили о смене премьер-министра Дениса Шмыгаля», — написал он.

По его данным, обсуждение отставки Шмыгаля связано с приездом спецпредставителя США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, которую в политических кругах, по его словам, неформально называют «ревизором».

На пост премьера, по информации Шевченко, обсуждаются кандидатуры нынешнего посла Украины в США Оксаны Маркаровой и действующего министра инфраструктуры Александра Кубракова.

10 октября на Украине отправили в отставку начальника Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковника Дениса Чаюка.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.