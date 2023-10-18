Британский аналитик заявил, что Зеленский теряет внимание СМИ из-за Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне палестино-израильского конфликта теряет внимание средств массовой информации, что негативно скажется на оказываемой помощи Украине. Такое мнение высказал вице-маршал ВВС Великобритании в отставке и военный аналитик Шон Белл телеканалу Sky News.

Кризис в Израиле и секторе Газа окажет влияние на Украину, считает аналитик.

По его словам, Зеленский удерживал Украину на первом месте в повестке дня СМИ, и каждый раз, когда он посещает международных лидеров, они были обязаны объявить о той или иной форме дополнительной помощи для страны. Он подчеркнул, что внимание СМИ сохраняло «поток помощи и сочувствие к Украине».

«Из-за израильского конфликта Зеленскому не хватает кислорода в средствах массовой информации, что неизбежно окажет негативное влияние на поток помощи», — заявил Белл.

Ранее политолог Данила Гуреев высказал мнение, что на фоне обострения военного конфликта на Ближнем Востоке многие страны откажутся от оказания помощи Украине и перенаправят ресурсы Израилю.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.