Глава ВОЗ запросил немедленный гуманитарный доступ в сектор Газа

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус просит немедленный доступ в сектор Газа для доставки жизненно необходимых поставок, где гуманитарная ситуация выходит из-под контроля. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

«Ситуация в Газе выходит из-под контроля. Каждую секунду, пока мы ждем отправки туда медицинской помощи, мы теряем жизни», — заявил он.

Гебрейесус отметил, что в течение последних четырех дней грузы ВОЗ были заблокированы на границе с Египтом. Он призвал дать немедленный доступ, чтобы начать доставку жизненно важных грузов.

«Нам нужно, чтобы насилие со всех сторон прекратилось», — подчеркнул он.

До этого верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен осудить как нападение радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль, так и атаки на мирное население Газы. Он подчеркнул, что Израиль имеет право защищать себя, однако «право защищать себя имеет границы». В данном случае — это международное право и международное гуманитарное право.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.