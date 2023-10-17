В Госдуме считают, что именно США могут необдуманно использовать свое ядерное оружие

Соединенные Штаты могут необдуманно использовать свой ядерный потенциал. Об этом РИА Новости заявил депутат Государственной думы Султан Хамзаев.

«Вся ответственность за современную дискуссию вокруг ядерных испытаний, охлаждения диалога лежит на США, их нежелании принимать своевременные меры... И если переживать, что кто-то необдуманно будет использовать свой ядерный потенциал — так это США», — сказал он.

По его словам, Соединенные Штаты являются единственной страной в мире, которая использовала ядерную бомбу. Он отметил, что Вашингтон использовал Японию «как кровавый испытательный полигон».

Государственная дума на пленарном заседании 17 октября приняла в первом чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что дипломаты США, которые призвали Россию не отзывать ратификацию ДВЗЯИ, должны уйти в отставку. По его словам, голосование станет ответом американским властям на их «хамское отношение» к поддержанию глобальной безопасности.

Накануне заместитель делегации России на заседании Генассамблеи ООН Константин Воронцов говорил, что РФ не будет проводить ядерные испытания. Он отмечал, что отзыв ратификации ДВЗЯИ позволит «сбалансировать наш статус по договору с США».

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.