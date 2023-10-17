Стало известно, когда Финляндия начнет возводить стену на границе с Россией

Финляндия начнет строить забор на границе с Россией зимой 2024 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пограничную охрану Финляндии.

На строительство забора с Россией власти Финляндии выделили 139 млн евро. Пилотный участок заграждения построили в районе города Иматра.

Как считают пограничники, суммы должно хватить для строительства примерно 70 км барьерного ограждения. Из них 52 км построят в Юго-Восточной Финляндии, где стоят самые популярные по пассажиропотоку КПП на границе. Восемь километров возведут в Северной Карелии, а пять километров — в Кайнуу и Лапландии.

Сейчас в районе города Салла на севере Финляндии испытывают новые пути пересечения водно-болотной местности, уточнили в ведомстве.

До этого стало известно, что правительство Финляндии собирается усложнить процедуру получения гражданства. По словам министра внутренних дел Мари Рантанен, цель заключается в том, чтобы обязательным условием получения гражданства была успешная интеграция.

Ранее Латвия закрыла пункты пропуска Виентули и Педедзе на границе с РФ.