В Польше заявили, что на парламентских выборах «победило зло»

Польский депутат от партии «Право и справедливость» Марек Суски по результатам парламентских выборов в стране заявил, что «временно победило зло». По его словам, теперь «Право и справедливость» перейдет в оппозицию, передает TVP.

«Я всегда настроен оптимистично, хотя временно в Польше победило зло… Скорее всего, мы [«Право и справедливость»] будем по-настоящему демократической оппозицией», — сказал депутат.

До этого стало известно, что правящая партия Польши Ярослава Качиньского «Право и справедливость» потеряла большинство в парламенте, теперь у оппозиции есть возможность сформировать правящую коалицию.

По результатам голосования партия «Право и справедливость» находится на первом месте, набрав 35,38% голосов. Оппозиционная «Гражданская коалиция» набрала 30,70%. «Третий путь» набрал 14,40%, а партия «Левые» — 8,61%.

Таким образом общий результат трех оппозиционных партий позволит получить большинство в парламенте Польши, что даст возможность претендовать на формирование правительства.

Ранее Дуда назвал «праздником демократии» прошедшие в Польше выборы.