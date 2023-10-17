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В США рассказали о «сдержанности» Нетаньяху в отношении сектора Газа

Сенатор США Скотт счел сдержанными действия Нетаньяху в отношении сектора Газа

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Amir Cohen/Reuters

Сенатор США от Республиканской партии Тим Скотт заявил, что, по его мнению, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «проявил сдержанность» в отношении сектора Газа после нападения ХАМАС на Израиль. Его слова приводит Associated Press.

Как заявил Скотт, одним из первых действий Израиля после террористических атак стало «выжидание».

«Теперь, когда премьер-министр Нетаньяху проявил некоторую сдержанность, воздержавшись от немедленных действий, это просто говорит о морали и человечности, которые, как мы видим, исходят от Нетаньяху в Газу», — заявил Скотт.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты должны стоять плечом к плечу с Израилем.

7 октября силы движения ХАМАС объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса», выпустив по израильской территории несколько тысяч ракет. В ответ министр национальной обороны Израиля Итамар Бен-Гвир ввел в стране чрезвычайное положение.

Позже Армия обороны Израиля заявила о начале собственной операции, которая получила название «Железные мечи». При этом премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху указал, что Израиль находится в состоянии войны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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