Финляндия собирается усложнить условия получения гражданства

Правительство Финляндии намерены усложнить процедуру получения гражданства, передает «Интерфакс».

По словам министра внутренних дел Мари Рантанен, цель заключается в том, чтобы обязательным условием получения гражданства была успешная интеграция.

Планируется увеличить от пяти до восьми лет срок проживания в стране, необходимый для получения гражданства. Кроме этого, будет проверяться своевременность оплаты налогов и других государственных сборов.

Кроме этого, власти намерены ужесточить вплоть до лишения гражданства ответственность за обман государства или получение гражданства нечестным путем.

Первые изменения планируется ввести в действие уже осенью нынешнего года. Обсуждение законопроекта об экзамене на гражданство парламентом намечено на весну 2025 года.

До этого кандидат в президенты Финляндии, бывший министр иностранных дел страны Пекка Хаависто заявил, что граждане России не должны иметь возможность получить двойное гражданство.

Ранее финны развернули более 100 автомобилей с российской регистрацией.