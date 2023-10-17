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Финляндия собирается усложнить условия получения гражданства

Власти Финляндии хотят ужесточить условия получения гражданства

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Shutterstock

Правительство Финляндии намерены усложнить процедуру получения гражданства, передает «Интерфакс».

По словам министра внутренних дел Мари Рантанен, цель заключается в том, чтобы обязательным условием получения гражданства была успешная интеграция.

Планируется увеличить от пяти до восьми лет срок проживания в стране, необходимый для получения гражданства. Кроме этого, будет проверяться своевременность оплаты налогов и других государственных сборов.

Кроме этого, власти намерены ужесточить вплоть до лишения гражданства ответственность за обман государства или получение гражданства нечестным путем.

Первые изменения планируется ввести в действие уже осенью нынешнего года. Обсуждение законопроекта об экзамене на гражданство парламентом намечено на весну 2025 года.

До этого кандидат в президенты Финляндии, бывший министр иностранных дел страны Пекка Хаависто заявил, что граждане России не должны иметь возможность получить двойное гражданство.

Ранее финны развернули более 100 автомобилей с российской регистрацией.

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