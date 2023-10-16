В Чехии заверили Украину в поддержке несмотря на войну в Израиле

Глава внешнеполитического ведомства Чехии Ян Липавский заявил, что конфликт между ХАМАС и Израилем не отвлечет мировое сообщество от событий на Украине, передает «Европейская правда».

Глава МИД Чехии также выразил мнение, что мир движется к «глобальной конфронтации».

«Я не думаю, что это совпадение. Мы должны быть готовы вкладывать больше усилий в нашу оборону. И придерживаться наших принципов... Мы должны уделять внимание всем конфликтам и чему-либо, что угрожает нам. Поэтому Украина до сих пор на первом месте», — заявил он.

До этого сообщалось, что участие президента Украины Зеленского в Контактной группе по обороне Украины во время встречи более 50 руководителей министерств обороны стран-членов НАТО в Брюсселе показало его страх перед будущим.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон сможет одновременно поддерживать Украину и Израиль, а также обеспечивать «международную безопасность».

До этого бывший разведчик армии Соединенных Штатов Тони Шаффер говорил, что израильское правительство не станет жалеть главу Украины Владимира Зеленского и «заберет» у его страны западные вооружения.

Ранее в США заявили, что западные государства достигли «пика» своих возможностей по оказанию помощи Украине.