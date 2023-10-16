Украинский депутат назвал результаты выборов в Польше проблемой для Киева

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Олег Дунда счел предварительные результаты парламентских выборов в Польше «проблемой» для Киева, сообщает Interia.

«Сейчас то, что мы видим на экзит-поллах, является проблемой для Украины. Это связано с тем, что, по данным экзит-поллов, на выборах победила партия ПиС («Право и справедливость». — «Газета.Ru), но у оппозиции большинство голосов, и это создает очень неопределенную ситуацию», — заявил украинский политик.

Он отметил, что такое развитие событий может привести к очередным выборам в следующем году, так как есть вероятность невозможности создания постоянного большинства в парламенте и устойчивого правительства.

«И если они поймут, что возможны новые выборы, то начнут предвыборную кампанию», — подчеркнул Дунда.

Как пояснил политик, возобновление избирательной кампании будет означать замалчивание темы помощи Украине. Это опасно для Киева, считает Дунда.

Ранее Государственная избирательная комиссия Польши сообщила, что подсчитала 75% бюллетеней по итогам парламентских выборов, которые прошли 15 октября.

Отмечается, что первое место после обработки 75% голосов занимает правящая партия «Право и справедливость» с 37,03%. На втором месте с 29,11% голосов находится партия «Гражданская коалиция», а на третьем — «Третий путь» с 14,47% голосов. «Левые» набрали 8,31% голосов, а последней партией, прошедшей минимальный порог является националистическая «Конфедерация», набрав 7,24% голосов.

Ранее Дуда назвал «праздником демократии» прошедшие в Польше выборы.