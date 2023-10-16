В США заявили, что работают над предоставлениям помощи жителям Газы

Соединенные Штаты поддерживают Израиль и его право на оборону, но при этом работают над тем, чтобы жители сектора Газа могли получить необходимую помощь, в том числе воду и медикаменты. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передал ТАСС.

Он отметил, что Вашингтон поддерживает Израиль в его обороне. По словам Блинкена, Белый дом также активно работает над тем, чтобы жители Газы смогли уберечься от опасности и получить поддержку. Он подчеркнул, что палестинцам необходимы продукты, вода и медикаменты.

Госсекретарь обратил внимание, что палестинское движение ХАМАС «не волнует, страдают ли палестинцы».

15 октября Блинкен заявил, что США, Израиль, Египет и ООН создают механизм для помощи сектору Газа.

До этого глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз (ЕС) планирует втрое увеличить гуманитарную помощь пострадавшим в секторе Газа, пакет срочной помощи составит €50 млн.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.