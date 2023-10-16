В США рассказали о ежедневных контактах с Израилем после эскалации на Ближнем Востоке

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты находятся в постоянном контакте с Израилем после атак ХАМАС на еврейское государство. Об этом он рассказал в эфире телеканала ABC.

«Мы очевидно находимся в контакте с нашими израильскими партнерами каждый день <...>. Мы продолжаем подчеркивать, что очень важно защищать мирное население сектора Газа», — сказал Кирби.

Он также подчеркнул, что Израиль имеет полное право наносить удары по лидерам ХАМАС и инфраструктуре группировки. Однако, по его словам, застройка Газы делает эту задачу «крайне сложной».

7 октября силы движения ХАМАС объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса», выпустив по израильской территории несколько тысяч ракет. В ответ министр национальной обороны Израиля Итамар Бен-Гвир ввел в стране чрезвычайное положение.

Позже Армия обороны Израиля заявила о начале собственной операции, которая получила название «Железные мечи». При этом премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху указал, что Израиль находится в состоянии войны.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна обязательно вступится за Израиль в случае атаки на него со стороны других государств.