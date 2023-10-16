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Блинкен планирует встретиться с Нетаньяху

AFP: Блинкен вернулся в Израиль, где встретится с Нетаньяху

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Jacquelyn Martin/AP

Государственный секретарь США Энтони Блинкен вернулся в Израиль после завершения ближневосточного турне. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP).

В Израиле Блинкен должен встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Встреча Блинкена с Нетаньяху пройдет в Иерусалиме», — говорится в публикации.

До этого государственной секретарь США Энтони Блинкен на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Каире заявлял, что американские власти приступили к отправке в Израиль большей части оборонной помощи.

Также Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты, Израиль, Египет и Организация Объединенных Наций (ООН) создают механизм для помощи сектору Газа.

14 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что требование Израиля эвакуировать миллион человек с севера сектора Газа должно быть пересмотрено.

Ранее «Газета.Ru» ответила на десять частых вопросов про конфликт Палестины и Израиля.

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