В России планируют принять новую статью против иностранного следствия

Глава комитета Государственной думы по безопасности Василий Пискарев сообщил в своем Telegram-канале о подготовке законопроекта, препятствующего проведению незаконных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий иностранных государств и международных организаций на территории России.

Он уточнил, что речь идет о мероприятиях, в которых не будет участвовать РФ.

Депутаты предлагают дополнить Уголовный кодекс Российской Федерацией новой статьей 294-1. В качестве наказания за проведения незаконных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий предлагается ввести штраф в размере до 2 млн рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет.

Пискарев подчеркнул, что предлагаемы меры направлены на защиту суверенитета России от внешнего вмешательства, а также позволят обеспечить безопасность россиян и защитить их от провокаций спецслужб недружественных государств. По его словам, примером такой деятельности может привлечений граждан РФ к даче показаний по инспирируемым за границей уголовным делам и выезду за рубеж для последующего их задержания.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.