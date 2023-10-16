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В России планируют принять новую статью против иностранного следствия

В ГД подготовили проект о пресечении следственных действий других стран в России

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Глава комитета Государственной думы по безопасности Василий Пискарев сообщил в своем Telegram-канале о подготовке законопроекта, препятствующего проведению незаконных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий иностранных государств и международных организаций на территории России.

Он уточнил, что речь идет о мероприятиях, в которых не будет участвовать РФ.

Депутаты предлагают дополнить Уголовный кодекс Российской Федерацией новой статьей 294-1. В качестве наказания за проведения незаконных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий предлагается ввести штраф в размере до 2 млн рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет.

Пискарев подчеркнул, что предлагаемы меры направлены на защиту суверенитета России от внешнего вмешательства, а также позволят обеспечить безопасность россиян и защитить их от провокаций спецслужб недружественных государств. По его словам, примером такой деятельности может привлечений граждан РФ к даче показаний по инспирируемым за границей уголовным делам и выезду за рубеж для последующего их задержания.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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