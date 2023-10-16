Ближний Восток назвали самым опасным регионом на планете

На сегодняшний день Ближний Восток является самым опасным регионом на планете. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политолог Руслан Сафаров. Он отметил, что США на протяжении последних двух лет убедились в неэффективности экономического давления на государства-оппоненты, поэтому остается лишь силовое вмешательство.

»[Госсекретарь США Энтони] Блинкен в настоящее время ездит по Ближнему Востоку, его турне включает Иорданию, Саудовскую Аравию, ОАЭ и так далее. Его задача — понять, насколько ближневосточные страны готовы и дальше мириться с влиянием Вашингтона. Это ключевой вопрос. Если дипломат выяснит, что они не готовы, американцы будут поджигать регион по полной программе», — сказал Сафаров.

Он добавил, что США будут всеми силами пытаться сохранить доминирование в регионе, видя, что сегодня там усиливается влияние Китая и России.

13 октября в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Израиля Йоавом Галантом глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США готовы разместить дополнительные корабли у берегов Израиля, если появится соответствующая необходимость.

В этот же день стало известно о планах Вашингтона снабдить израильскую армию средствами противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасами и артиллерийскими орудиями. Как сообщило издание Defense News со ссылкой на источник в американском оборонном ведомстве, власти страны также рассмотрят запрос Израиля на предоставление дополнительной системы «Железный купол».

Ранее Блинкен заявил, что его страна обязательно вступится за Израиль в случае атаки на него со стороны других государств.