В Совфеде заявили, что Мартти Ахтисаари заботился о финской нации, а не «заокеанских дядях»

Бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари заботился в первую очередь о своей стране и народе, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Он отметил, что Ахтисаари был представителем политиков времен «классической Европы», когда активно развивались российско-финские отношения.

«Сейчас идет эпоха, когда уходят политические деятели, представлявшие то, что мы считаем Европой или классической Европой. Их не так много остается, это люди уже преклонных лет. Каждый такой человек, покидая этот мир, заставляет вспомнить те периоды, когда они были в активной политической жизни. Именно тогда, между прочим, у Финляндии было немало успехов, немало завоеваний в хорошем смысле слова. Немало они сделали для народа Финляндии. Кстати сказать, это активно содействовало и развитию российско-финских отношений. Но, к сожалению, сейчас те поколения исчезают, и то, как это отражается на российско-финских отношениях просто очевидно. Жаль, что пока никто не может брать пример с тех людей, которые заботились прежде всего о финской нации, Финляндии, а не о каких-то далеких заокеанских дядях», — сказал Климов.

Бывший президент Финляндии и лауреат Нобелевской премии мира 2008 года Мартти Ахтисаари умер в Хельсинки в возрасте 86 лет.

Ахтисаари занимал президентский пост с 1994 по 2000 год. После завершения своего срока Ахтисаари основал миротворческий «Фонд мира Мартти Ахтисаари», принимая участие в разрешении конфликтов и организации мирных переговоров. За свою миротворческую деятельность Ахтисаари в 2008 году был удостоен Нобелевской премии мира.

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