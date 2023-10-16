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Москалькова рассказала, как идет диалог с Украиной по защите обвиняемых в поддержке РФ

Москалькова: с Украиной идет трудный диалог по защите обвиняемых в поддержке РФ

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что очень трудно идет диалог с Украиной по защите прав граждан обеих стран, которые «подвергнуты репрессиям» на украинской территории в связи с пророссийскими взглядами. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, лишь пророссийских взглядов достаточно, чтобы получить длительный срок лишения свободы на Украине.

«Я уже не говорю об условиях их содержания и способах, которыми получаются доказательства по делу», — отметила омбудсмен на заседании комиссии по парламентскому расследованию преступных действий Киева в отношении несовершеннолетних лиц.

9 октября Москалькова анонсировала крупные обмены пленными между Россией и Украиной. По ее словам, работа по этому вопросу между двумя странами ведется ежедневно.

В августе сообщалось, что власти Украины проводят облавы на пророссийски настроенных жителей Снигиревского района на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Ранее РИА Новости писали, что на Украине установили приоритет при обмене военнопленными с Россией.

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