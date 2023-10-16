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В Финляндии скончался экс-президент Мартти Ахтисаари

В канцелярии Ниинистё сообщили о смерти экс-президента Мартти Ахтисаари

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Matti Matikainen/Newspix24/Global Look Press

Экс-президент Финляндии, лауреат Нобелевской премии мира за 2008 год Мартти Ахтисаари скончался на 87-м году жизни, сообщили в канцелярии финского президента.

«С большой печалью мы получили известие о смерти президента Мартти Ахтисаари. Мартти Ахтисаари верил в человечество, цивилизацию и добро и прожил великую, значимую жизнь. Он был президентом во времена перемен, который привел Финляндию в глобальную эру ЕС», — указано в послании президента страны Саули Ниинистё.

Ахтисаари был главой государства с 1994 по 2000 год, до этого работал в структурах МИД страны и ООН. После завершения своего срока Ахтисаари основал миротворческий «Фонд мира Мартти Ахтисаари», принимая участие в разрешении конфликтов и организации мирных переговоров.

За свою миротворческую деятельность Ахтисаари был удостоен Нобелевской премии мира в 2008 году.

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