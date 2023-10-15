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Ракета попала в штаб-квартиру миротворцев ООН в Ливане

По штабу миротворцев ООН на юге Ливана нанесли ракетный удар

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Wikimedia Commons

Миротворцы ООН заявили, что по их штабу нанесли ракетный удар на юге Ливана, передает Reuters.

Отмечается, что ракета попала в штаб-квартиру миротворческой миссии ООН в городе Эн-Накура на юге Ливана во время перестрелок между ливанским движением «Хезболла» и Израилем.

Ранее сообщалось, что требование израильского правительства, касающееся эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа, противоречит принципам гуманности и правилам ведения боевых действий. На это указал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс.

Как отметил дипломат, территория сектора Газа постоянно подвергается массированным атакам. Из-за этого жилые дома и дороги оказались полностью разрушены, а безопасных мест просто не осталось.

Он добавил, что вывод «напуганных и травмированных» людей в условиях продолжающихся боевых действий может быть опасен.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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