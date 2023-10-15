На российского губернатора написали заявление в полицию

Тюменский общественник Юрий Рябцев подал заявление в полицию на губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталью Комарову, обвинив ее в дискредитации Вооруженных сил РФ за ее комментарии об экипировке бойцов на СВО. Об этом сообщает портал 86.ru.

В материале говорится, что мужчину возмутили слова главы регионы о недостаточном военном обмундировании бойцов из Югры в ходе встречи с жителями Нижневартовска. Она тогда сказала, что ХМАО не предвидел спецоперацию, рассчитывал на мир и не смог потому должным образом подготовить амуницию и снаряжение для мобилизованных.

«[Слова Комаровой. — «Газета.Ru»] направлены на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации», — заявил Рябцев.

Помимо того, высказывание губернатора содержит публичный призыв к воспрепятствованию использования ВС, добавил он.

Помимо того, общественника разгневал тот факт, что за такие слова обычного россиянина наказать могут, а представителя власти — нет.

До этого Комарова заявила, что власти не готовились к проведению и участию в специальной военной операции на Украине и поэтому не закупили соответствующего снаряжения для мобилизованных.

Ранее губернатор ХМАО впервые призналась, что у нее не все получается.