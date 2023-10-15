Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На российского губернатора написали заявление в полицию

На губернатора ХМАО написали заявление за дискредитацию ВС России

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Тюменский общественник Юрий Рябцев подал заявление в полицию на губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталью Комарову, обвинив ее в дискредитации Вооруженных сил РФ за ее комментарии об экипировке бойцов на СВО. Об этом сообщает портал 86.ru.

В материале говорится, что мужчину возмутили слова главы регионы о недостаточном военном обмундировании бойцов из Югры в ходе встречи с жителями Нижневартовска. Она тогда сказала, что ХМАО не предвидел спецоперацию, рассчитывал на мир и не смог потому должным образом подготовить амуницию и снаряжение для мобилизованных.

«[Слова Комаровой. — «Газета.Ru»] направлены на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации», — заявил Рябцев.

Помимо того, высказывание губернатора содержит публичный призыв к воспрепятствованию использования ВС, добавил он.

Помимо того, общественника разгневал тот факт, что за такие слова обычного россиянина наказать могут, а представителя власти — нет.

До этого Комарова заявила, что власти не готовились к проведению и участию в специальной военной операции на Украине и поэтому не закупили соответствующего снаряжения для мобилизованных.

Ранее губернатор ХМАО впервые призналась, что у нее не все получается.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий