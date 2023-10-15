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В МИД Китая заявили, что действия Израиля вышли за рамки самообороны

Глава МИД Китая Ван И: действия Израиля выходят за рамки самообороны

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Amir Cohen/Reuters

Глава Министерства иностранных дел Китая Ван И заявил, что действия Израиля выходят за рамки самообороны, передает РИА Новости.

Китайский дипломат считает, что Израиль должен прекратить «коллективное наказание» жителей сектора Газа.

«Китай выступает против и осуждает все действия, которые наносят вред гражданскому населению», — сказал он.

Ван И указал, что действия Израиля идут вразрез с человеческой совестью и нарушают основные нормы международного права.

До этого член Совета Федерации Российской Федерации Алексей Пушков заявлял, что вооруженный конфликт на Ближнем Востоке может приобрести более широкие очертания в связи с попытками израильской армии полностью уничтожить сектор Газа.

13 октября израильское правительство сообщило ООН, что 1,1 млн палестинцев должны в срочном порядке покинуть северные районы сектора Газа. Власти страны потребовали завершить эвакуацию в течение 24 часов, заявив о скором начале наземной операции на указанной территории.

До этого глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель призвал серьезно пересмотреть требование Израиля.

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