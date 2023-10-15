Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Reuters заявил, что Запад проявляет слабость в украинском вопросе.

«Наблюдаю большую усталость, большую слабость наших партнеров, они хотели бы забыть про войну», — сказал он.

Марченко указал, что эта проблема связана с грядущими президентскими выборами в США и выборами в Европарламент в следующем году. Кроме того, он обратил внимание и на «геополитические перемены».

Также министр отметил, что во время переговоров Киев вынужден прикладывать «в два раза больше усилий» по сравнению с 2022 годом.

14 октября депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько с пессимизмом оценила готовность Запада продолжать поддерживать Киев.

До этого американский журнал Military Watch Magazine написал о том, что эскалация палестино-израильского конфликта может оказать существенное влияние на результаты противостояния между Киевом и Москвой. Авторы материала отметили, что в последнее время флаги Израиля начали вытеснять флаги Украины на улицах городов в западных странах.

Ранее экс-аналитик ЦРУ усомнился в способности США одновременно помогать Украине и Израилю.