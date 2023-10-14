Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме РФ рассказали, как «паспорта демократии» ЕС помогут выявить предателей

Пискарев: выдача релокантам «паспортов демократии» ЕС поможет выявить предателей

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Парламентариям из стран Европейского союза (ЕС) «можно сказать спасибо» за упрощение работы российских правоохранительных органов, касающейся выявления предателей и изменников страны. Об этом заявил руководитель комиссии Государственной думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств Василий Пискарев, сообщение которого опубликовано в Telegram-канале комиссии.

Таким образом законодатель прокомментировал сообщения о планах Брюсселя выдавать релокантам специальные «паспорта демократии» и визы. При этом он подчеркнул, что всем нарушителям закона в конце концов придется ответить за свои поступки.

«Тем, кто предал свою страну за бочку варенья, корзину печенья и «аусвайс», придется ответить по закону», — указал Пискарев.

В то же время он отметил, что Россия никогда не отказывалась принять обратно «заблудших сыновей». По словам парламентария, в этот раз подобного тоже не произойдет.

Кроме того, депутат усомнился в намерении ЕС выдавать «паспорта демократии» всем бежавшим из РФ гражданам. Как уточнил законодатель, этой возможностью смогут воспользоваться только те, кто «проявил себя усердием» в процессе очернения родного государства и оказания помощи спецслужбам Запада.

«Подсуетилась и ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы — «Газета.Ru»), объявив о намерении создать площадку для контактов с представителями российской оппозиции, разделяющими ценности Совета Европы и поддерживающими украинский режим», — сообщил он, выразив странам региона благодарность за помощь в выявлении предателей.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что ждет возвращающихся в страну релокантов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий