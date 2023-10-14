В Госдуме РФ рассказали, как «паспорта демократии» ЕС помогут выявить предателей

Парламентариям из стран Европейского союза (ЕС) «можно сказать спасибо» за упрощение работы российских правоохранительных органов, касающейся выявления предателей и изменников страны. Об этом заявил руководитель комиссии Государственной думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств Василий Пискарев, сообщение которого опубликовано в Telegram-канале комиссии.

Таким образом законодатель прокомментировал сообщения о планах Брюсселя выдавать релокантам специальные «паспорта демократии» и визы. При этом он подчеркнул, что всем нарушителям закона в конце концов придется ответить за свои поступки.

«Тем, кто предал свою страну за бочку варенья, корзину печенья и «аусвайс», придется ответить по закону», — указал Пискарев.

В то же время он отметил, что Россия никогда не отказывалась принять обратно «заблудших сыновей». По словам парламентария, в этот раз подобного тоже не произойдет.

Кроме того, депутат усомнился в намерении ЕС выдавать «паспорта демократии» всем бежавшим из РФ гражданам. Как уточнил законодатель, этой возможностью смогут воспользоваться только те, кто «проявил себя усердием» в процессе очернения родного государства и оказания помощи спецслужбам Запада.

«Подсуетилась и ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы — «Газета.Ru»), объявив о намерении создать площадку для контактов с представителями российской оппозиции, разделяющими ценности Совета Европы и поддерживающими украинский режим», — сообщил он, выразив странам региона благодарность за помощь в выявлении предателей.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что ждет возвращающихся в страну релокантов.