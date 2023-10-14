Стало известно о беспокойстве Зеленского и НАТО из-за подготовки армии РФ к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский и западные страны испытывают беспокойство в связи с активной подготовкой Российской армии к продолжению специальной военной операции (СВО) предстоящей зимой. Об этом пишет газета Al Khaleej.

В материале указано, что в настоящее время Москва прорабатывает тактику ведения боевых действий в зимние месяцы. При этом Вооруженные силы РФ уже укрепили линии обороны в зоне конфликта и получили более современные вооружения.

«Зеленский вместе с НАТО находится в панике из-за того, как пройдет грядущая зима, учитывая подготовку России на фронтах и ее военные планы», — подчеркнули авторы публикации.

Кроме того, журналисты указали на разочарование Североатлантического альянса из-за провала украинского контрнаступления. Как отметило издание, даже в такой ситуации командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) настаивает на продолжении операции любой ценой.

По мнению авторов статьи, Киев не волнуют возможные катастрофические последствия боевых действий для страны. Сейчас все стороны конфликта ждут «зимней битвы», однако она может нанести НАТО и Украине еще больше глубоких ран, резюмировали обозреватели.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил о формальном завершении контрнаступления ВСУ.