Посольство РФ заявило протест МИД Швейцарии из-за памятника Суворову

Посольство России в Швейцарии заявило решительный протест швейцарскому МИД из-за осквернения памятника полководцу Александру Суворову. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщается на сайте министерства.

Как рассказала Захарова, стало известно об осквернении мемориала сподвижникам Суворова, который был открыт в ущелье Шелленен в швейцарском кантоне Ури в 1898 году. Нижнюю часть памятника облили синей краской.

«Глубоко возмущены этим актом вандализма. Посольство России в Берне заявило решительный протест Федеральному департаменту (Министерству) иностранных дел Швейцарии с требованием принять необходимые меры по выявлению и наказанию виновных», — сказала она и добавила, что российская сторона призывает швейцарские власти обеспечить надлежащую охрану мемориала.

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