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Дипломат прокомментировал поставки F-16 Украине

Дипломат Шульгин: Нидерланды игнорируют последствия поставок F-16 для украинцев

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Piroschka van de Wouw/Reuters

Посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что в Гааге игнорируют последствия поставок американских истребителей F-16 Киеву для простых украинцев. Об этом пишет РИА Новости.

«Голландцы попросту «закрывают глаза» на то, что поставки самолетов киевскому режиму приведут лишь к затягиванию конфликта и еще большим страданиям украинского народа», — заявил Шульгин.

По словам дипломата, российская сторона считает, что передача самолетов позволит Нидерландам «избавиться от устаревших F-16, причем за счет международных источников, в том числе Европейского фонда мира». Он отметил, что в силу длительности обучения украинских пилотов пользованию самолетами F-16, их передача Украине возможна во второй половине 2024 года.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Заявление дипломата стало комментарием к обещанию направить в центр обучения украинских пилотов в Румынии 12-18 истребителей F-16.

До этого глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна хочет направить Украине первые истребители F-16 в 2024 году.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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