Американские власти не справится с необходимостью одновременно оказывать военную помощь и Украине, и Израилю. Эскалация на Ближнем Востоке стала приоритетным направлением, к такому выводу пришел бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в эфире YouTube-подкаста Judging Freedom.

Он признался, что посмеялся над заявлением главы Пентагона Ллойда Остина о том, что США смогут сражаться «на два фронта».

«Мы не можем справиться даже с одним фронтом на Украине», — напомнил эксперт.

По его словам, Вашингтон не имеет возможности снабдить Украину боеприпасами калибра 155 мм, так как оружия, которое можно будет поставить Киеву, нет, и его не произведут в ближайшее время.

Джонсон отметил, что в начало очереди за траншами переместился Израиль, так как произраильское лобби в США гораздо сильнее, чем проукраинское.

До этого Остин на совместной пресс-конференции со своим израильским коллегой Йоавом Галантом заявил, что американское правительство продолжит поддерживать Израиль «так же, как поддерживает Украину».

14 октября стало известно, что украинского президента Владимира Зеленского стало перспектива потери интереса западных партнеров к конфликту.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.