В США выразили беспокойство отсутствием у Израиля четкого понимания дальнейшей судьбы Газы

Вашингтон обеспокоен отсутствием у Израиля планов о дальнейшей судьбе сектора Газа после завершения наземной операции, начало которой анонсировали на ближайшее время. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В публикации со ссылкой на неназванных американских чиновников указали, что Белый дом оказывает давление на израильскую сторону, «побуждая думать не только о ближайшей цели» — уничтожении ХАМАС.

Источники рассказали Bloomberg, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена требованием Израиля эвакуировать палестинцев на юг сектора Газа в течение суток.

Президент США Джо Байден заявил ранее, что его администрация делает все возможное для возвращения на родину американцев, которые стали заложниками палестинского движения ХАМАС.

До этого в конгрессе США потребовали уволить советника Байдена. По словам конгрессвумен Марши Блэкберн, помощника по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана надо отстранить от должности за ложное заявление накануне обострения палестино-израильского конфликта, что на Ближнем Востоке все спокойно.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.