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У Росгвардии может появиться право на создание ГИС в сфере оборота оружия

Хинштейн: у Росгвардии может появиться своя госинформсистема оборота оружия

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Депутат Александр Хинштейн сообщил о внесении Госдуму законопроекта о появлении у Росгвардии собственной госинформсистемы в сферах частной охранной деятельности, оборота оружия и вневедомственной охраны. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Только статус ГИС позволяет создать, действительно, эффективную, а главное надежно защищенную систему, которая сертифицируется ФСБ и ФСТЭК. Именно поэтому ее создание должно быть закреплено нормой закона», — подчеркнул Хинштейн.

До этого он заявил, что Росгвардия — это одно из самых «продвинутых» силовых ведомств, 98% его услуг уже оказывается онлайн.

28 июля Совет Федерации России принял решение разрешить Росгвардии иметь на вооружении тяжелую технику, в том числе танки. Авторами инициативы выступили депутаты Андрей Картаполов, Василий Пискарев и Александр Хинштейн. Изменения вносятся в закон «О войсках национальной гвардии РФ».

Ранее сенатор Шейкин заявил, что РКН заблокирует все VPN-сервисы с 1 марта 2024 года.

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