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Политолог: РФ предлагает единственно верное решение конфликта на Ближнем Востоке

Политолог Перла: Россия всегда выступала за независимую Палестину

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Павел Бедняков/РИА Новости

Россия всегда выступала за два государства для двух народов, и это является единственно верным решением израильско-палестинского конфликта. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политический обозреватель Андрей Перла.

«Россия в данном случае оказывается в положении страны, за которой стоит большинство человечества. Ее позицию разделяют и в Иране, и в Турции, и в Пакистане, и в Китае, далее везде, как говорится», — сказал Перла.

Он добавил, что на сегодняшний день «вопрос уже стоит о выживании целых народов, а не о том, как провести границы».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

13 октября Министерство обороны Израиля и ЦАХАЛ уведомили Организацию объединенных наций (ООН) о подготовке атаки и необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев в течение суток на юг сектора Газа. Представители ООН считают, что это приведет к «катастрофической ситуации» и просят Израиль пересмотреть решение.

Ранее Нетяньяху заявил, что страна переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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