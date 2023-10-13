В ФРГ назвали причину расширения Евросоюза

Расширение Евросоюза связано с вопросами безопасности, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью журналу Brigitte. Такое мнение она высказала на дискуссионном мероприятии, организованном изданием.

Бербок предложила взглянуть на обстановку в Косово, Сербии, Боснии и Герцеговине.

Глава германского оборонного ведомства предполагает, что если в вышеуказанном регионе не будет европейского влияния, то «там будут другие — Россия или Китай».

«Именно поэтому расширение Евросоюза для нас является геостратегическим положением, вопросом политики безопасности», — резюмировала политик.

Ранее эксперт по делам Евросоюза исследовательского центра Bruegel Ребекка Кристи заявила, что расширение ЕС несет риски для будущего объединения из-за финансов.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сделал признание о пути Украины в Евросоюз.