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США не будут привлекать своих военных для спасения израильских пленных

В США заявили, что не будут привлекать своих военных для спасения пленных в Израиле

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Ahn Young-joon/AP

США не рассматривают возможность участия американских военных в операциях по спасению израильских пленных, заявил NBC заместитель советника американского президента по национальной безопасности Джон Файнер.

«Мы не рассматриваем возможность присутствия США на местах», — сказал он.

Тем не менее, американские эксперты консультируют израильтян, как действовать дальше, указал Файнер. По оценкам чиновников, в настоящее время в заложниках у ХАМАС находится от 100 до 150 человек, включая пропавших без вести американских граждан, уточняет телеканал.

Накануне в Белом доме рассказали, что США передали Израилю ракеты для систем ПРО «Железный купол». За помощью к Вашингтону обратились власти Израиля.

Кроме того, США направили к границам Израиля авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой кораблей.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби также сообщал, что туда же отправят и второй авианосец «Дуайт Эйзенхауэр».

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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Война в Израиле
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