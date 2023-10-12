В России назвали причины войны на Ближнем Востоке

Израильский подход к незаконным поселениям на Западном берегу реки Иордан сыграл свою роль в ухудшении ситуации на Ближнем Востоке, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что политику создания новых поселений поддерживают радикальные представители правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Одной из причин нынешней войны на Ближнем Востоке является политика «дикого», то есть незаконного с точки зрения международного заселения палестинских земель израильтянами путем строительства все новых поселений на Западном берегу реки Иордан <…> в израильских верхах утвердилось мнение, что проблема создания палестинского государства сошла на нет, а курс на строительство все новых поселений помешает палестинцам когда-либо обрести свою землю и создать на ней свое государство», — написал Пушков.

Он добавил, что благодаря западным СМИ и США палестинский вопрос пропал из глобальной повестки дня. Пушков подчеркнул, что эта тема была заменена на обсуждение идеи обновленного Ближнего Востока, где все будут иметь хорошие отношения с Израилем.

«Растущее среди палестинцев чувство ярости ввиду попыток Запада закрыть глаза на их проблемы уже ранее в этом году привело к скачку насилия на Западном берегу. В этих условиях делать ставку на поддержание статус-кво, которое не принято 2.6 миллионами палестинцев на Западном Берегу и 2.1 миллионом палестинцев в секторе Газа было со стороны США и Израиля, как минимум, слишком самонадеянно», — заключил сенатор.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Израиль начал военную операцию «Железные мечи», а также официально объявил о переходе еврейского государства в состояние войны.

Ранее Израилю предсказали войну на пять фронтов.