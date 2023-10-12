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В МИД Египта заявили, что США не должны поощрять боевые действия на Ближнем Востоке

МИД Египта: США должны работать над деэскалацией в ближневосточном регионе

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Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что Соединенные Штаты должны действовать для того, чтобы снизить напряженность в ближневосточном регионе. Как отмечает ТАСС, так Шукри прокомментировал начавшийся визит в Израиль госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Необходимо, чтобы визит Блинкена в регион служил ослаблению напряженности, к чему стремятся все страны, особенно постоянные члены Совета Безопасности ООН», — отметил он.

По его словам, США не следует поощрять новые военные действия в регионе.

Утром 12 октября стало известно, что глава Госдепа отправился в Израиль. Перед отлетом он заявил, что американские власти поддерживают израильский народ. Визит Блинкена ранее анонсировал официальный представитель государственного департамента Мэттью Миллер. Канцелярия израильского премьера сообщила, что Нетаньяху провел встречу с Блинкеном в штабе министерства обороны в Тель-Авиве на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Все новости на тему:
Война в Израиле
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