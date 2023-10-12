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Законопроект о корректировке демпфера в РФ примут в ближайшее время

Законопроект о корректировке демпфера в РФ примут до конца ноября

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Sergei Karpukhin/Reuters

Законопроект о корректировке демпфера может быть принят до конца ноября, после того как будут определены источники ее финансирования, заявил первый заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин, передает ТАСС.

«Демпфер выплачивается в конце следующего за отчетным месяца, до этого момента все корректировки должны быть внесены, так как новые условия должны заработать с 1 октября», — уточнил замминистра в ходе Российской энергетической недели.

По его словам, выплата по демпферу, которую нефтяники не получили в сентябре, станет одним из источников финансирования его корректировки.

Правительство не станет усиливать налоговую нагрузку на нефтяную отрасль для компенсации демпфера, уточнил представитель министерства.

В сентябре глава Минэнерго Николай Шульгинов заявлял, что Минэнерго РФ рассматривает возможные варианты корректировки параметров топливного демпфера, чтобы сбалансировать интересы нефтяных компаний и госбюджета.

По словам замглавы министерства Алексея Сазанова, Минфин ждет предложения по механизмам компенсации выпадающих доходов бюджета из-за корректировки демпфера, передает ТАСС.

Согласно Налоговому кодексу, предельная средняя цена по демпферу для бензина Аи-92 в 2023 году составляет 64,62 тыс. рублей за тонну, дизеля — 62,59 тыс. рублей за тонну. При превышении определенного законодательством уровня цен демпферные выплаты за налоговый период должны обнуляться.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.

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